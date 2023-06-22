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Питерец.ру » Происшествия » В Невском районе во время купания в Неве утонул 15-летний мальчик

В Невском районе во время купания в Неве утонул 15-летний мальчик

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Опубликовал: Anton78
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В Санкт-Петербурге по факту гибели мальчика во время купания возбуждено уголовное дело

Сегодня днем во время купания в акватории реки Нева вблизи дома 108 корпус 4 по проспекту Обуховской обороны утонул мальчик 2008 года рождения. В целях установления следственным путем всех обстоятельств произошедшего следственным отделом по Невскому району Главного следственного управления СК РФ по г.Санкт-Петербургу по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В настоящее время следователями при участии следователей-криминалистов Главного следственного управления по г.Санкт-Петербургу, а также специалиста в области судебной медицины проведен осмотр места происшествия, проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств, в том числе причин и условий, способствующих произошедшему, допрашиваются родственники потерпевшего и очевидцы произошедшего.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: СК по Петербургу
Все по теме: Невский район утопленник дети
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