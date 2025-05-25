На Малой Балканской улице иномарка сбила восьмилетнюю девочку

24 мая 2025 года, около 11 часов 45 минут, возле дома номер 17 по Малой Балканской улице, произошло дорожно-транспортное происшествие. 57-летняя женщина, управлявшая автомобилем «Тойота РАВ 4», совершила наезд на восьмилетнюю девочку.

Установлено, что ребёнок пересекал дорогу вне пешеходного перехода, в сопровождении 71-летней женщины, являющейся её бабушкой.

В результате столкновения с транспортным средством, несовершеннолетняя получила серьёзные травмы и была срочно доставлена в медицинское учреждение. Врачи оценивают состояние пострадавшей как тяжёлое.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят всестороннюю проверку обстоятельств произошедшего инцидента. Целью проверки является установление всех деталей происшествия и выявление причин, приведших к аварии.