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Питерец.ру » Происшествия » На Малой Балканской улице иномарка сбила восьмилетнюю девочку

На Малой Балканской улице иномарка сбила восьмилетнюю девочку

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП на Малой Балканской улице, в котором пострадал 8-летний ребенок

24 мая 2025 года, около 11 часов 45 минут, возле дома номер 17 по Малой Балканской улице, произошло дорожно-транспортное происшествие. 57-летняя женщина, управлявшая автомобилем «Тойота РАВ 4», совершила наезд на восьмилетнюю девочку.

Установлено, что ребёнок пересекал дорогу вне пешеходного перехода, в сопровождении 71-летней женщины, являющейся её бабушкой.

В результате столкновения с транспортным средством, несовершеннолетняя получила серьёзные травмы и была срочно доставлена в медицинское учреждение. Врачи оценивают состояние пострадавшей как тяжёлое.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят всестороннюю проверку обстоятельств произошедшего инцидента. Целью проверки является установление всех деталей происшествия и выявление причин, приведших к аварии.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Фрунзенский район, ДТП, пострадавший пешеход, дети
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