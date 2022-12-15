В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту прорыва трубопровода на улице Дыбенко

Следственным отделом по Невскому району Главного следственного управления Следственного комитета РФ по г.Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст.238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей) по факту прорыва трубопровода, произошедшего вечером 13 декабря 2022 года у дома 26 по улице Дыбенко с разливом горячей воды, что привело к получению тремя гражданами термических ожогов различной степени тяжести.

В настоящее время следователями проведен осмотр места происшествия, проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств, в том числе причин и условий, способствовавших произошедшему. Назначается комплекс необходимых экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.