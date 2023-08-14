В садоводстве под Всеволожском пожилого мужчину убило током

Накануне вечером около 19 часов в СНТ «Интеграл» массива Дунай, на Центральной улице было обнаружено тело 76-летнего местного жителя с сильными ожогами, после поражения электрическим током. Погибший работал электриком по договору оказания услуг с садоводством.

По предварительной информации, пожилой мужчина по собственной инициативе решил покрасить трансформаторную будку, не отключив ее от электроснабжения, в результате чего получил удар током.