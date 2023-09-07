Два человека пострадали в результате падения лифта в доме на улице Циолковского

Сегодня днем в доме 9 по улице Циолковского произошло падение лифта, в результате чего пострадали 2 человека, которые госпитализированы в медицинское учреждение.

По данному факту следственным отделом по Адмиралтейскому району Главного следственного управления СК РФ по г.Санкт-Петербургу организована доследственная проверка.

В настоящее время следователями совместно с сотрудниками регионального управления МЧС проводится осмотр места происшествия, а также выполняется комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств, в том числе причин и условий, способствовавших произошедшему. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.