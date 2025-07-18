В петербурге поймали двоих подозреваемых в грабеже на набережной Фонтанки

16 июля в полицию Центрального района Санкт-Петербурга обратился 24-летний уроженец Астраханской области, временно находящийся в городе, с заявлением о противоправных действиях, направленных против него.

Молодой человек заявил, что приблизительно в 19 часов возле дома № 48 на набережной реки Фонтанки два неустановленных лица, используя физическое воздействие, совершили хищение его мобильного телефона, оцененного в 60 000 рублей, а также электронной сигареты стоимостью 1 500 рублей.

В результате проведения оперативно-розыскных действий 17 июля около 11:30 возле дома № 7 по улице Рубинштейна сотрудники уголовного розыска задержали двух подозреваемых в совершении указанного преступления: 38-летнего жителя Пензенской области и 29-летнего гражданина соседнего государства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (грабёж, совершённый группой лиц по предварительному сговору с применением насилия).

Оба подозреваемых задержаны на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.