В Приморском районе поймали двоих подозреваемых в обмане пенсионера

9 июля 2025 года, в 19 часов 30 минут, в правоохранительные органы поступило обращение от гражданки 1946 года рождения, зарегистрированной по адресу: улица Щербакова, дом 9. В своем заявлении она указала, что 8 июля 2025 года, приблизительно в 16 часов 30 минут, ей поступили телефонные звонки от неустановленных лиц, представившихся работниками различных ведомств. Звонившие, используя предлог необходимости декларирования денежных средств, убедили заявительницу передать 4 500 000 рублей курьеру. Фактическая передача денежных средств произошла 8 июля, около 19 часов 45 минут, возле дома номер 7 по улице Щербакова. Курьер прибыл на автомобиле марки «Хундай Солярис».

В связи с данным инцидентом следователи возбудили уголовное дело по статье 159, части 4 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей мошенничество в особо крупном размере.

10 июля 2025 года, в 09 часов 00 минут, в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, возле дома номер 41 по Сердобольской улице, были задержаны двое мужчин, 2001 и 2002 годов рождения, подозреваемые в совершении вышеуказанного преступления.

Задержание подозреваемых произведено на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.