В Петербурге задержали двоих подозреваемых в нападении на прохожего

16 июля 2023 года около 00 часов 10 минут к полицейским Фрунзенского района Петербурга обратился 59-летний житель Ульяновской области с заявлением о том, что 15 июля около 21 часа 00 минут возле дома 146А по Волковскому проспекту, неизвестный сзади нанес ему удар по голове, от чего он потерял сознание.

Придя в сознание, обнаружил пропажу телефона и находившихся в сумке денежных средств в размере 187 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

19 июля около 19 часов 10 минут возле дома 44 по улице Будапештской в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержаны двое граждан одного из государств ближнего зарубежья - 24 и 25 лет.

Подозреваемых задержали на основании статьи 91 УПК РФ.