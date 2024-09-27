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Питерец.ру » Происшествия » На севере Петербурга поймали двоих подозреваемых в грабеже на проспекте Энгельса

На севере Петербурга поймали двоих подозреваемых в грабеже на проспекте Энгельса

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Выборгского района Петербурга задержали двоих подозреваемых в грабеже на проспекте Энгельса

21 сентября 2024 года к полицейским Выборгского района Петербурга обратился 42-летний мужчина, который рассказал о том, что около 14 часов 50 минут возле подъезда № 1 дома 61 по проспекту Энгельса неизвестные мужчины, избили его и похитили мобильный телефон.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).
25 сентября 2024 года около 10 часов 50 минут возле дома 19 по проспекту Просвещения, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска, по подозрению в совершении указанного преступления задержали 23-летнего мужчину.
В тот же день около 20 часов возле дома 7 по улице Сикерйроса, по подозрению в совершении указанного преступления задержали 28-летнего мужчину.
Обоих подозреваемых поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Выборгский район грабеж
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