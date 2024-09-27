На севере Петербурга поймали двоих подозреваемых в грабеже на проспекте Энгельса

21 сентября 2024 года к полицейским Выборгского района Петербурга обратился 42-летний мужчина, который рассказал о том, что около 14 часов 50 минут возле подъезда № 1 дома 61 по проспекту Энгельса неизвестные мужчины, избили его и похитили мобильный телефон.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

25 сентября 2024 года около 10 часов 50 минут возле дома 19 по проспекту Просвещения, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска, по подозрению в совершении указанного преступления задержали 23-летнего мужчину.

В тот же день около 20 часов возле дома 7 по улице Сикерйроса, по подозрению в совершении указанного преступления задержали 28-летнего мужчину.

Обоих подозреваемых поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.