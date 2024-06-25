В Приморском районе задержали подозреваемых в грабеже

Вчера, 24 июня 2024 года к полицейским Приморского района Петербурга поступило сообщение от 22-летнего мужчины, проживающий в доме 19 по Большой Монетной с заявлением о том, что 24 июня около 02:50 у дома 21 по Новосибирской улице двое неизвестных отобрали у него наушники «AirPods», стоимостью 15 тысяч рублей и скрылись.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 161 ч. 2 п. а УК РФ (грабеж).

24 июня 2024 года около 15 часов 30 минут возле дома 13 по Саблинской улице, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по «горячим следам», по подозрению в совершении указанного преступления задержали 20-летнего жителя Астраханской области и 21-летнего петербуржца.

Обоих поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.