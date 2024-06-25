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Питерец.ру » Происшествия » В Приморском районе задержали подозреваемых в грабеже

В Приморском районе задержали подозреваемых в грабеже

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Приморского района задержали подозреваемых в грабеже

Вчера, 24 июня 2024 года к полицейским Приморского района Петербурга поступило сообщение от 22-летнего мужчины, проживающий в доме 19 по Большой Монетной с заявлением о том, что 24 июня около 02:50 у дома 21 по Новосибирской улице двое неизвестных отобрали у него наушники «AirPods», стоимостью 15 тысяч рублей и скрылись.
Следователи возбудили уголовное дело по ст. 161 ч. 2 п. а УК РФ (грабеж).
24 июня 2024 года около 15 часов 30 минут возле дома 13 по Саблинской улице, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по «горячим следам», по подозрению в совершении указанного преступления задержали 20-летнего жителя Астраханской области и 21-летнего петербуржца.
Обоих поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
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