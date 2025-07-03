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Питерец.ру » Происшествия » В Невском районе поймали подозреваемых в грабеже в Клочковом переулке

В Невском районе поймали подозреваемых в грабеже в Клочковом переулке

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские Невского района задержали подозреваемых в грабеже в Клочковом переулке

28 июня 2025 года около 05 часов 15 минут в дежурную часть полиции обратился 21-летний молодой человек, с заявлением об ограблении в баре, расположенном по адресу: Клочков переулок, дом 6.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов установили, что заявитель употреблял спиртные напитки в компании неизвестного лица. Впоследствии между ними возникла ссора, в результате которой потерпевший, под угрозой, осуществил перевод денежных средств в размере 5 000 рублей на счет злоумышленника.

2 июля 2025 года в 16:55 сотрудниками полиции возле дома номер 1 по улице Новоселов были задержаны трое мужчин, подозреваемых в совершении указанного преступления. Возраст задержанных варьируется от 21 до 23 лет.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия).

Все трое подозреваемых задержаны в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регламентирующей основания для задержания подозреваемого.

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