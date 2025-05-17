В Московском районе поймали подозреваемого в уличном грабеже

Вчера, 16 мая, ровно в полдень, в отделение полиции Московского района Петербурга поступило заявление от сорокатрехлетнего безработного петербуржца. В своем заявлении он указал, что 13 мая, приблизительно в половине пятого утра, возле дома номер 17 по улице Орджоникидзе, неустановленное лицо совершило хищение его мобильного телефона и скрылось с места преступления.

В результате оперативных мероприятий, сотрудниками уголовного розыска у дома номер пятьдесят один по улице Ленсовета, был задержан 31-летний житель Санкт-Петербурга, проживающий в том же районе, по подозрению в совершении указанного преступления.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело на основании пункта "г" части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (грабеж).

В отношении задержанного применена мера пресечения в виде задержания на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.