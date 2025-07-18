В Петербурге посетители бара разоружили мужчину с ружьем

В ночь на 17 июля в дежурную часть полиции Выборгского района Санкт-Петербурга поступил вызов от посетителя питейного заведения, расположенного в доме номер 76, корпус 2 по проспекту Луначарского. Звонивший сообщил о появлении в баре неизвестного мужчины с предметом, напоминающим огнестрельное оружие, которым тот угрожал присутствующим.

Оперативно прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы задержали в помещении бара 46-летнего безработного, находившегося в состоянии алкогольного опьянения.

Согласно предварительным данным, задержанный ранее работал поваром в этом баре. Вечером 17 июля он распивал алкогольные напитки в компании знакомых, что привело к конфликту. Сначала мужчина покинул заведение, но затем вернулся с ружьем, выкрикивая угрозы в адрес окружающих.

Один из посетителей, 59-летний мужчина, не выдержав агрессивного поведения, ударил вооруженного нарушителя подносом, выбив оружие из его рук. Совместными усилиями посетителей и персонала бара дебошир был задержан до прибытия сотрудников полиции.

На месте происшествия был изъят охотничий гладкоствольный карабин «Сайга» 12 калибра с магазином, а также 24 патрона различных марок, включая 21 патрон с маркировкой «Fetter 12».

В отношении задержанного составлен административный протокол по статье 20.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (мелкое хулиганство). В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Проводится проверка происхождения оружия и обстоятельств его хранения, назначены необходимые экспертизы.