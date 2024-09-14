В Петербурге женщина повредила посетителя питейного заведения на Английском проспекте

12 сентября 2024 года около 03 часов 25 минут к полицейским Адмиралтейского района Петербурга поступила информация о том, что в баре на Английском проспекте в доме 26 девушка ударила молодого человека, причинив ему ранение стеклом.

Прибывшие на место полицейские установили, что посетительница питейного заведения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударила в глаз 45-летнего мужчину в очках, которые в результате удара разбились, и стекло попало ему в глаз.

Пострадавшего госпитализировали, у него диагностирована открытая травма правого глазного яблока с внутренними повреждениями. После оказания медицинской помощи мужчина был отпущен на амбулаторное лечение.

Вчера днем, 13 сентября около дома 14 по улице Якубовича по подозрению в совершении указанного преступления полицейские задержали 31-летнюю женщину, которую доставили в отдел полиции для разбирательства.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.