На Петергофском шоссе задержали стрелявшего возле бара

Накануне ночью, 9 июня 2024 года около 03 часов 30 минут к полицейским Красносельского района Петербурга поступила информация о драке со стрельбой возле бара, расположенного в доме 51 по Петергофскому шоссе.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции возле бара задержали находившегося в состоянии алкогольного опьянения 33-летнего мужчину, подозреваемого в том, что около 03 часов 00 минут, в ходе конфликта с посетителями бара выстрелил в воздух из травматического пистолета.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

В результате проведенной проверки установлено, что задержанный не является владельцем оружия.

Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Ранее задержанный уже был судим за грабеж.