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Питерец.ру » Происшествия » На Петергофском шоссе задержали стрелявшего возле бара

На Петергофском шоссе задержали стрелявшего возле бара

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские задержали участника конфликта, стрелявший в посетителей бара на Петергофском шоссе

Накануне ночью, 9 июня 2024 года около 03 часов 30 минут к полицейским Красносельского района Петербурга поступила информация о драке со стрельбой возле бара, расположенного в доме 51 по Петергофскому шоссе.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции возле бара задержали находившегося в состоянии алкогольного опьянения 33-летнего мужчину, подозреваемого в том, что около 03 часов 00 минут, в ходе конфликта с посетителями бара выстрелил в воздух из травматического пистолета.
Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).
В результате проведенной проверки установлено, что задержанный не является владельцем оружия.
Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.
Ранее задержанный уже был судим за грабеж.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красносельский район стрельба
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