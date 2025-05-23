В Шушарах задержали стрелявшего из пневматики у магазина

Вечером 22 мая, около 20 часов 40 минут, в отделение полиции Пушкинского района Петербурга поступила информация о том, что возле магазина, расположенного в доме номер 22 по улице Школьной в поселке Шушары, неизвестный гражданин производит выстрелы из пневматического оружия и употребляет алкогольные напитки.

По прибытии сотрудников полиции на указанное место был задержан мужчина 44 лет, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Установлено, что задержанный, распивая алкоголь, осуществлял стрельбу из пневматического пистолета. В результате данного происшествия пострадавших нет.

Задержанный был доставлен в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (мелкое хулиганство). В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.