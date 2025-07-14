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Питерец.ру » Происшествия » В поселке Пачинок задержали стрелка из страйкбольного оружия

В поселке Пачинок задержали стрелка из страйкбольного оружия

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские Приозерского района Ленобласти задержали мужчину за хулиганскую выходку со страйкбольным оружием 

Накануне, 13 июля в правоохранительные органы Приозерского района поступила информация о стрельбе из окна жилого дома, расположенного по адресу: поселок Починок, улица Леншоссе, дом 31, корпус 2. Личность стрелявшего оставалась неустановленной на момент поступления сообщения.

Оперативно прибывшие на указанный адрес сотрудники патрульно-постовой службы задержали в квартире, из которой велась стрельба, двадцатидвухлетнего местного жителя. Проведенное медицинское освидетельствование подтвердило состояние алкогольного опьянения задержанного.

В результате данного происшествия никто не пострадал.

У задержанного было конфисковано страйкбольное ружье. В отношении правонарушителя составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.25 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному инциденту.

Все по теме: Ленобласть, Приозерский район, стрельба
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