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Питерец.ру » Происшествия » В Кудрово мужчина угрожал сотрудникам кафе пистолетом

В Кудрово мужчина угрожал сотрудникам кафе пистолетом

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Опубликовал: Anton78
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В Ленинградской области сотрудники полиции задержали дебошира с пистолетом

Накануне ночью около 02 часов 50 минут к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступило сообщение о скандале в кафе, расположенном в доме 6 по Столичному проспекту в городе Кудрово. 

Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы задержали в кафе ранее судимого 39-летнего уроженца одной из северокавказских республик. 

Установлено, что задержанный, после ужина не оплатив свой заказ, угрожал предметом,  похожим на пистолет, и ударил кулаком в голову 31-летнего продавца кафе-гражданина одной из африканских стран.

У задержанного изъято огнестрельное оружие ограниченного поражения.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район
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