В Кудрово мужчина угрожал сотрудникам кафе пистолетом

Накануне ночью около 02 часов 50 минут к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступило сообщение о скандале в кафе, расположенном в доме 6 по Столичному проспекту в городе Кудрово.

Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы задержали в кафе ранее судимого 39-летнего уроженца одной из северокавказских республик.

Установлено, что задержанный, после ужина не оплатив свой заказ, угрожал предметом, похожим на пистолет, и ударил кулаком в голову 31-летнего продавца кафе-гражданина одной из африканских стран.

У задержанного изъято огнестрельное оружие ограниченного поражения.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.