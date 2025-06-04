На Южном шоссе задержали участников стрельбы из травмата

3 июня в правоохранительные органы Невского района Петербурга поступила информация об инциденте, произошедшем у дома номер 52 по Южному шоссе, где, по имеющимся данным, была применена травматическое оружие.

Незамедлительно прибывшие на место происшествия сотрудники полиции оперативно задержали троих граждан мужского пола, возрастом 29 и 30 лет, находившихся в состоянии алкогольного опьянения.

Согласно предварительным сведениям, 3 июня в 00:42, в ходе возникшей конфликтной ситуации, мужчина 30 лет произвел выстрел из травматического пистолета в направлении 29-летнего участника конфликта. Установлено, что зарегистрированным владельцем оружия является один из задержанных.

Пострадавшему была оказана необходимая медицинская помощь непосредственно на месте происшествия, при этом госпитализация не потребовалась.

Травматический пистолет был изъят сотрудниками правоохранительных органов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации (хулиганство, совершенное с использованием оружия).

Двое участников инцидента, включая стрелявшего, задержаны в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

В отношении владельца оружия, который также являлся участником конфликта, составлен административный протокол по части 4 статьи 20.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (нарушение правил хранения или использования оружия).