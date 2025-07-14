В коммуналке на Караванной улице зарезали жителя Ленобласти

В полицию Центрального района 13 июля поступила информация об обнаружении мужчины с колото-резаной раной в коммунальной квартире, расположенной в доме номер 7 по Караванной улице.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили на кухне коммунальной квартиры тело 39-летнего уроженца Ленинградской области с ножевым ранением в области груди.

По указанному адресу сотрудниками полиции был задержан 20-летний студент второго курса высшего учебного заведения.

Данный гражданин был доставлен в отделение полиции для проведения следственных действий и установления его возможной причастности к смерти пострадавшего.