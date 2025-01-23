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Питерец.ру » Происшествия » В коммуналке на Кондратьевском проспекте во время драки ударили ножом мужчину

В коммуналке на Кондратьевском проспекте во время драки ударили ножом мужчину

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Опубликовал: Anton78
Фото:
Telegram
Полицейские разбираются в обстоятельствах поножовщины в коммуналке на Кондратьевском проспекте

Накануне вечером, 22 января около 16 часов 40 минут к полицейским Калининского района Петербурга поступила информация о том, что в коммунальной квартире в доме 1 по Кондратьевскому проспекту во время драки ударили ножом мужчину.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили в квартире 38-летнего жителя Мурино, Всеволожского района Ленинградской области с проникающими ножевыми ранениями. Пострадавшего госпитализировали в Мариинскую больницу с проникающим колото-резаным ранением легкого, повреждением селезенки.

Там же, на месте происшествия полицейские задержали 40-летнего жильца данной квартиры, его сожительницу и их знакомую.                           

Для выяснения обстоятельств происшествия всех доставили в отдел полиции и привлечены к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ. 

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

Источник: ГУ МВД
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