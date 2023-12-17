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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали жителя Ульяновской области, ударившего ножом земляка в коммунальной квартире на Английском проспекте

В Петербурге задержали жителя Ульяновской области, ударившего ножом земляка в коммунальной квартире на Английском проспекте

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские задержали подозреваемого в поножовщине в коммунальной квартире на Английском проспекте

Накануне ночью, 16 декабря 2023 года около 03 часов 30 минут полиция Адмиралтейского района Петербурга получила информацию о происшествии в квартире дома 31 на Английском проспекте. По сообщению, в квартире был обнаружен мужчина, истекающий кровью.

Прибывшие на место полицейские обнаружили 47-летнего мужчину из Ульяновской области с ножевым ранением бедра, который, к сожалению, скончался до прибытия скорой помощи. Тело было направлено в морг для проведения всесторонней экспертизы и установления причины смерти.

Кроме погибшего, в квартире было два других мужчины в возрасте 38 и 30 лет, оба из Ульяновской области. Они находились в состоянии алкогольного опьянения. Оказалось, что все трое работали в одной строительной компании в Санкт-Петербурге.

Полиция задержала этих двух мужчин по подозрению в причастности к совершенному преступлению и доставила их в местный полицейский участок для дальнейшего расследования. Через час после этого инцидента, в состоянии алкогольного опьянения, еще один участник конфликта был задержан возле дома 27 на Английском проспекте. Это был 31-летний мужчина из Воронежской области. Он также был доставлен в отдел полиции для выяснения его причастности к преступлению.

В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий была установлена причастность 38-летнего рабочего к совершенному преступлению.

В отношении него было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ, которая относится к умышленному причинению тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего.

Подозреваемый был задержан на основании статьи 91 УПК РФ. Следует отметить, что он имел ранее судимости.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Адмиралтейский район ножевое ранение
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