В Невском районе конфликт закончился ударом ножом в голову

В полицию Невского района 11 июля 2025 года, в 16 часов 10 минут, поступило уведомление об обнаружении мужчины с ножевым ранением головы в квартире, расположенной в доме номер 48 по улице Подвойского.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что в подъезде дома по указанному адресу, в ходе эскалации старого конфликта, 38-летний гражданин, проживающий в Кудрово, нанес ножевой удар в область головы 35-летнему потерпевшему. Пострадавший был экстренно госпитализирован в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

Злоумышленник был задержан непосредственно на месте преступления и доставлен в отделение полиции для проведения дальнейших следственных мероприятий и установления всех обстоятельств произошедшего.

В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела в связи с данным инцидентом.