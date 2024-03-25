В Синявино мужчина устроил поножовщину в коммуналке

Вчера поздним вечером, 24 марта 2024 года около 22 часов 20 минут к полицейским Кировского района Ленобласти через службу «112» поступило сообщение от 53-летней жительницы коммунальной квартиры в доме 19 по улице Кравченко поселка Синявино.

Женщина рассказала стражам порядка о том, что пьяный сосед по коммуналке ударил ножом ее и пытался навредить ее сыну.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что из коммунальной квартиры с множественными ножевыми ранениями госпитализировали 53-летнюю женщину и двоих несовершеннолетних - в возрасте 15 и 16 лет.

Там же, на месте происшествия, по подозрению в причастности к указанному преступлению задержали находившийся в состоянии алкогольного опьянения 62-летнего неработающего местного жителя.

Задержанного подозревают в том, что 24 марта 2024 года около 22 часов 05 минут в коммунальной квартире дома 19 по улице Кравченко во время внезапной ссоры, возникшей на почве неприязненных отношений, нанес многочисленные удары ножом своим соседям по коммунальной квартире и их гостю.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.