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Питерец.ру » Происшествия » В Синявино мужчина устроил поножовщину в коммуналке

В Синявино мужчина устроил поножовщину в коммуналке

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52
Опубликовал: Anton78
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Фото:
Telegram
Полицейскими Кировского района Ленобласти задержан подозреваемый в поножовщине в коммуналке

Вчера поздним вечером, 24 марта 2024 года около 22 часов 20 минут к полицейским Кировского района Ленобласти через службу «112» поступило сообщение от 53-летней жительницы коммунальной квартиры в доме 19 по улице Кравченко поселка Синявино.
Женщина рассказала стражам порядка о том, что пьяный сосед по коммуналке ударил ножом ее и пытался навредить ее сыну.
Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что из коммунальной квартиры с множественными ножевыми ранениями госпитализировали 53-летнюю женщину и двоих несовершеннолетних - в возрасте 15 и 16 лет.
Там же, на месте происшествия, по подозрению в причастности к указанному преступлению задержали находившийся в состоянии алкогольного опьянения 62-летнего неработающего местного жителя.
Задержанного подозревают в том, что 24 марта 2024 года около 22 часов 05 минут в коммунальной квартире дома 19 по улице Кравченко во время внезапной ссоры, возникшей на почве неприязненных отношений, нанес многочисленные удары ножом своим соседям по коммунальной квартире и их гостю.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Кировский район ЛО ножевое ранение
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