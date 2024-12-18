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Питерец.ру » Происшествия » В петербурге молодая женщина ударила ножом мужчину в коммуналке на Гвардейской улице

В петербурге молодая женщина ударила ножом мужчину в коммуналке на Гвардейской улице

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Опубликовал: Anton78
Фото:
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Полицейские Красносельского района задержали подозреваемую в поножовщине в коммуналке на Гвардейской улице

Вчера, 17 декабря 2024 года к полицейским Красносельского района Петербурга поступила информация о том, что в комнате коммунальной квартиры дома 5 по Гвардейской улице города Красное Село лежит мужчина с ножевым ранением. 

Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили в комнате коммунальной квартиры 40-летнего хозяина с ножевым ранением спины. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. 

Сотрудники полиции по горячим следам, по подозрению в совершении указанного преступления задержали 25-летнюю женщину, находившуюся в состоянии сильного алкогольного опьянения. 

Следователи возбудили уголовное дело по ст.111 ч.2 п.з УК РФ.

Подозреваемую поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красносельский район, ножевое ранение
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