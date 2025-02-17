В Петербурге задержали подозреваемого в поножовщине на улице Композиторов

Вчера вечером, 16 февраля около 17 часов 55 минут к полицейским Выборгского района Петербурга поступила информация о том, что возле дома 26/3 по улице Композиторов лежит молодой человек с ножевым ранением.

Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции около дома 26/3 был обнаружен 35-летний мужчина с ножевым ранением.

Пострадавший был госпитализирован в состоянии клинической смерти, с колото-резаной раной груди. Позднее мужчина скончался в больнице.

Сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали подозреваемого 46-летнего неработающего местного жителя, ранее неоднократно судимого за мошенничество и незаконное хранение наркотиков.

Задержанного доставили в отдел полиции.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.