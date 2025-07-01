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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге школьник выстрелил из пневматики в воздух и попал в пенсионерку

В Петербурге школьник выстрелил из пневматики в воздух и попал в пенсионерку

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские установили школьника, выстрелившего из пневматического оружия в окно и попавшего в пенсионерку

29 июня 2025 года в 19 часов 26 минут в отделение полиции Невского района поступило заявление от 69-летней жительницы района. Она сообщила о том, что у дома номер 49, корпус 2 по Рыбацкому проспекту, неизвестный юноша произвел выстрел из пневматического оружия ей в область ноги.

Впоследствии, из медицинского учреждения в полицию поступило уведомление о том, что у пострадавшей зафиксирован ушиб мягких тканей бедра. После оказания необходимой медицинской помощи пациентка была отпущена домой.

Сотрудниками полиции в кратчайшие сроки была установлена личность стрелявшего. Им оказался 13-летний ученик одной из местных школ, проживающий в непосредственной близости от места происшествия. Установлено, что выстрел был произведен из пневматической винтовки из окна его квартиры в направлении случайно проходившей женщины.

Несовершеннолетний правонарушитель был вызван в отделение полиции в сопровождении законных представителей, где инспектором по делам несовершеннолетних с ним и его родителями была проведена профилактическая беседа.

Все по теме: Невский район, стрельба
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