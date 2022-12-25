В Калининском районе конфликт двух мужчин закончился стрельбой

Вчера к полицейским Калининского района Петербурга поступило сообщение о том, что возле дома 5 корпус 2 по улице Брюсовской, выстрелили в мужчину.

Прибывшим на место происшествия нарядом полиции установлено, что около 03 часов 00 минут в результате конфликта, неизвестный произвел выстрел из травматического пистолета в 26-летнего потерпевшего, и с места скрылся.

Пострадавший с ранением ноги госпитализирован и, после оказания медицинской помощи, отпущен.

Позже, по горячим следам сотрудниками уголовного розыска задержан 28-летний мужчина, при нем обнаружен и изъят травматический пистолет.

По данному факту проводится проверка.