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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге в окно банка выстрелили из «пневматики»

В Петербурге в окно банка выстрелили из «пневматики»

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские проводят проверку по факту стрельбы из «пневматики» на Большой Зелениной улице

Накануне утром, 8 июня около 06 часов 50 минут, в правоохранительные органы Петроградского района Петербурга поступило уведомление от уполномоченного лица банковского отделения, расположенного в доме номер 14 по Большой Зелениной улице. Согласно предоставленной информации, службой безопасности было зафиксировано повреждение стекла оконной конструкции, предположительно, вследствие попадания пневматического снаряда.

Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что выстрел, повлекший повреждение оконного стекла здания, был произведен из пневматического пистолета с переднего пассажирского сиденья автомобиля марки «Хендэ Солярис».

Впоследствии, инициатор инцидента добровольно явился в отделение полиции для дачи объяснений. Задержанным оказался 23-летний уроженец Свердловской области, который признал свою причастность к хулиганским действиям.

Предмет правонарушения – пневматический пистолет – был конфискован сотрудниками полиции. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.

Все по теме: Петроградский район, стрельба, пневматика
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