В Кудрово в женщину выстрелили из страйкбольного оружия

Накануне днем, 8 июня около 14:00, в отделение полиции Всеволожского района Ленинградской области поступило заявление от 41-летней женщины, проживающей в доме номер 13, корпус 1 по Европейскому проспекту в городе Кудрово. Она сообщила, что в тот же день, приблизительно в 11:35, неизвестный произвел выстрел в ее сторону из страйкбольного оружия, находясь на общем балконе 11 этажа первого подъезда.

Полицейские, прибывшие на место инцидента, установили, что незадолго до этого у заявительницы произошел конфликт с указанным мужчиной. Причиной разногласий стало нахождение женщины с двумя собаками на футбольном поле, расположенном рядом с домом, что вызвало недовольство со стороны незнакомца.

После словесной перепалки мужчина покинул место происшествия, однако впоследствии произвел выстрел в женщину, попав ей в лицо пластиковой пулей.

Пострадавшей не потребовалась медицинская помощь. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту. Предпринимаются меры по установлению личности и задержанию стрелявшего.