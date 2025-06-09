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Питерец.ру » Происшествия » В Аптекарском переулке подросток открыл стрельбу из «пневматики» по окнам

В Аптекарском переулке подросток открыл стрельбу из «пневматики» по окнам

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Опубликовал: Антон78
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Полиция проводит проверку обстоятельств инцидента со стрельбой из «пневматики» по окнам в Аптекарском переулке

8 июня около 16 часов 40 минут в отделение полиции Петроградского района Петербурга поступило сообщение об инциденте со стрельбой по оконным проемам дома номер 18, расположенного в Аптекарском переулке.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции, в ходе оперативного обхода территории, выявили стрелявшего. Им оказался 15-летний ученик девятого класса. Установлено, что подозреваемый произвел несколько выстрелов из пневматического пистолета в направлении противоположного дома, находясь в своей квартире, расположенной в доме номер 7 по Аптекарскому переулку.

В ходе допроса сотрудником полиции, школьник признался в приобретении пневматического оружия через онлайн-платформу.

В результате хулиганских действий несовершеннолетнего, пострадавших нет.

Пневматический пистолет был конфискован правоохранительными органами.

Все по теме: Петроградский район, стрельба, пневматика
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