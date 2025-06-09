В Аптекарском переулке подросток открыл стрельбу из «пневматики» по окнам

8 июня около 16 часов 40 минут в отделение полиции Петроградского района Петербурга поступило сообщение об инциденте со стрельбой по оконным проемам дома номер 18, расположенного в Аптекарском переулке.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции, в ходе оперативного обхода территории, выявили стрелявшего. Им оказался 15-летний ученик девятого класса. Установлено, что подозреваемый произвел несколько выстрелов из пневматического пистолета в направлении противоположного дома, находясь в своей квартире, расположенной в доме номер 7 по Аптекарскому переулку.

В ходе допроса сотрудником полиции, школьник признался в приобретении пневматического оружия через онлайн-платформу.

В результате хулиганских действий несовершеннолетнего, пострадавших нет.

Пневматический пистолет был конфискован правоохранительными органами.