В Гатчине ищут стрелка по людям из пневматики

Вчера, 11 августа 2024 года к полицейским Гатчинского района Ленинградской области поступила телефонограмма из больницы о том, что к ним самостоятельно обратился 12-летний ученик 7 класса с травмой ноги от выстрела из пневматического оружия. После оказания медицинской помощи его в удовлетворительном состоянии отпустили домой.

Со слов пострадавшего школьника, вечером 10 августа около 22 часов 00 минут возле дома 7 по улице Красных Военлетов в городе Гатчина неизвестный выстрелил в его сторону из пневматического пистолета.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ст.213 ч.2 УК РФ (хулиганство). Приняты меры к розыску и задержанию стрелка.