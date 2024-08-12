Вчера, 11 августа 2024 года к полицейским Гатчинского района Ленинградской области поступила телефонограмма из больницы о том, что к ним самостоятельно обратился 12-летний ученик 7 класса с травмой ноги от выстрела из пневматического оружия. После оказания медицинской помощи его в удовлетворительном состоянии отпустили домой.
Со слов пострадавшего школьника, вечером 10 августа около 22 часов 00 минут возле дома 7 по улице Красных Военлетов в городе Гатчина неизвестный выстрелил в его сторону из пневматического пистолета.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ст.213 ч.2 УК РФ (хулиганство). Приняты меры к розыску и задержанию стрелка.
В Гатчине ищут стрелка по людям из пневматики
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Гатчинского района разыскивает стрелка по людям из пневматики
Вчера, 11 августа 2024 года к полицейским Гатчинского района Ленинградской области поступила телефонограмма из больницы о том, что к ним самостоятельно обратился 12-летний ученик 7 класса с травмой ноги от выстрела из пневматического оружия. После оказания медицинской помощи его в удовлетворительном состоянии отпустили домой.
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