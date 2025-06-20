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Питерец.ру » Происшествия » В Невском районе 16-летнего подростка отстранили от управления питбайком

В Невском районе 16-летнего подростка отстранили от управления питбайком

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Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
16-летний подросток отстранен от управления питбайком в Невском районе

Накануне вечером, 19 июня около 16 часов 50 минут возле дома номер 42 на Караваевской улице сотрудники ГИБДД Невского района заметили водителя питбайка марки «Apollo», который осуществлял движение по территории, расположенной во дворе.

Патрульным экипажем было принято решение об остановке данного мотоциклиста для проведения проверки.

В ходе проведенной проверки было установлено, что за рулем транспортного средства находился подросток в возрасте 16 лет, у которого отсутствовало водительское удостоверение, а также право на управление мотоциклетной техникой.

В отношении несовершеннолетнего нарушителя был составлен административный протокол по части 1 статьи 12.7 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, которая предусматривает ответственность за управление транспортным средством водителем, не имеющим соответствующего права. Транспортное средство, которым управлял подросток, было эвакуировано и помещено на специализированную охраняемую стоянку.

Все по теме: Невский район
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