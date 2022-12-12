В Петербурге пьяного нарушителя ПДД задержали с погоней

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сегодня около 6 утра сотрудниками ГИБДД была предпринята попытка остановки автомобиля «Мицубиси Кольт», водитель которого двигался с нарушением ПДД по проспекту Энгельса в сторону Большого Сампсониевского проспекта. Водитель не выполнил требование полиции об остановке, попытался скрыться, создавая опасность для других участников движения.

Экипажем ДПС на служебном автомобиле было организовано преследование, в ходе которого на улице Кантемировская возле дома 33 нарушитель был остановлен.

За рулем находился 39-летний житель Ставропольского края с признаками алкогольного опьянения. Злоумышленник доставлен в полицию для дальнейших разбирательств.

В отношении водителя составлены сразу два административных протокола по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения) и по ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ (невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства).