В Петербурге 16-летний подросток врезался в иномарку

Поздним вечером минувшего понедельника около 23 часов 40 минут возле дома 82 по проспекту Просвещения, в Калининском районе Петербурга не имеющий права управления 16-летний подросток, управляя мотоциклом "Motoland", двигаясь в прямом направлении на запрещающий красный сигнал светофора, совершил столкновение с движущимся во встречном направлении и совершающего поворот налево, по разрешающей зеленой секции светофора автомобиль «Хендай Солярис», под управлением 29-летнего мужчины из стран ближнего зарубежья.

В результате произошедшего ДТП подросток в состоянии средней степени тяжести доставлен в медицинское учреждение, в отношении него составлен административный материал по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством).