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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти сотрудники ДПС с погоней задержали правонарушителя

В Ленобласти сотрудники ДПС с погоней задержали правонарушителя

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Опубликовал: Anton78
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Во Всеволожском районе Ленобласти инспекторы ДПС с погоней задержали правонарушителя

В деревне Новосаратовка Всеволожского района Ленобласти инспекторы ГИБДД во время несения службы возле дома 3 по улице Покровская дорога для проверки документов подали сигнал об остановке водителю автомобиля «Мерседес», однако требования полицейских были проигнорированы.
В ходе преследования, когда нарушителя полицейские остановили возле дома 9 в 1-м микрорайоне поселка им. Свердлова, и к нему направился полицейский, водитель «Мерседеса», начав движение, совершил касательное столкновение с полицейским и снова попытался скрыться, однако был задержан после того, как совершил наезд на ограждение.
Установлено, что за рулем автомодиля «Мерседес» находился 19-летний молодой человек без водительских прав.
Сотрудник полиции обратился в медицинское учреждение, ему была оказана помощь, после чего он продолжил несение службы в удовлетворительном состоянии.
Задержанного доставили в отдел полиции, где в отношении него составили протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 12.7 (Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством), 12.25 (Невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства), 12.15 (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона) КоАП РФ.
Материалы передали следователям для принятия процессуального решения.
Напомним, что за нанесение сотруднику полиции телесных повреждений предусмотрено лишение свободы до 5 лет.
Задержанный ранее к уголовной ответственности не привлекался.

Источник: ГУ МВД
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