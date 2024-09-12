В Мурино подросток на иномарке насмерть сбил пешехода

Накануне поздним вечером, 11 сентября 2024 года около 23 часов 50 минут возле дома 15 по улице Шувалова в городе Мурино 16-летний местный житель, управляя автомобилем «Фольксваген Поло» (числится, как архивный автомобиль), совершил наезд на 24-летнего мужчину, который перебегал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

В результате дорожного происшествия пострадавший скончался на месте происшествия.

В отношении несовершеннолетнего водителя составлены протоколы по статье 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством) и 12.1 КоАП РФ (управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке).

Для разбирательств водителя доставили в отдел полиции. По факту ДТП полицейские проводят проверку.