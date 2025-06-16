В Ленобласти полицейские со стрельбой задерживали пьяного водителя

В ходе ночного патрулирования на 124-м километре трассы «Нарва», расположенной в Кингисеппском районе Ленинградской области, патрульный экипаж ГАИ попытался остановить для проверки документов автомобиль марки «Мицубиси». Водитель транспортного средства не подчинился законным требованиям сотрудников правоохранительных органов и, увеличив скорость, предпринял попытку скрыться с места происшествия.

Включив специальные световые и звуковые сигналы, сотрудники ДПС начали преследование нарушителя. С целью принудительной остановки водителя, создававшего своими действиями угрозу для других участников дорожного движения и отказывавшегося остановиться, полицейские применили огнестрельное оружие.

Сотрудники правопорядка произвели предупредительный выстрел в воздух, однако водитель проигнорировал данное действие и продолжил движение. После этого полицейские произвели прицельные выстрелы по колёсам автомобиля.

Транспортное средство было остановлено. За рулём находился 51-летний житель Санкт-Петербурга, а в салоне находились трое его попутчиков в возрасте 48, 49 и 58 лет. У всех четверых были обнаружены признаки алкогольного опьянения. Водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

В отношении нарушителя был составлен протокол об административном правонарушении по статье 12.26 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Мужчина был доставлен в отделение полиции, где в отношении него были составлены ещё три протокола: по части 2 статьи 12.25, части 4 статьи 12.15 и части 1 статьи 19.3 КоАП РФ.