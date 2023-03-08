В Петербурге задержали мужчину на каршеринге с подложным аккаунтом

Накануне ночью около 02 часов 10 минут нарядом ГИБДД возле дома 8 по улице Васи Алексеева был остановлен каршеринговый автомобиль «Хендай Солярис», под управлением гражданина 1998 года рождения, который управлял данным автомобилем по аккаунту своего знакомого.

Гражданин доставлен в отдел полиции, где в отношении него составлен административный протокол по ст. 12.7 ч. 1 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством).

Автомобиль передан под сохранную расписку представителю каршеринговой фирмы.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.