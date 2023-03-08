Накануне ночью около 02 часов 10 минут нарядом ГИБДД возле дома 8 по улице Васи Алексеева был остановлен каршеринговый автомобиль «Хендай Солярис», под управлением гражданина 1998 года рождения, который управлял данным автомобилем по аккаунту своего знакомого.
Гражданин доставлен в отдел полиции, где в отношении него составлен административный протокол по ст. 12.7 ч. 1 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством).
Автомобиль передан под сохранную расписку представителю каршеринговой фирмы.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В Петербурге задержали мужчину на каршеринге с подложным аккаунтом
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Опубликовал: Anton78
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Сотрудники полиции задержали мужчину, управлявшего каршеринговым автомобилем по подложному аккаунту
Накануне ночью около 02 часов 10 минут нарядом ГИБДД возле дома 8 по улице Васи Алексеева был остановлен каршеринговый автомобиль «Хендай Солярис», под управлением гражданина 1998 года рождения, который управлял данным автомобилем по аккаунту своего знакомого.
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