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Питерец.ру » Происшествия » В Рыбацком велосипедистка погибла под колесами грузовика

В Рыбацком велосипедистка погибла под колесами грузовика

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские проводят проверку обстоятельств ДТП на Советском проспекте, в котором велосипедистка погибла под колесами грузовика

Около 09 часов 40 минут 30 мая, возле дома номер 25 по Советскому проспекту в Невском районе Петербурга произошла трагедия. Водитель грузового транспортного средства, осуществляя маневр поворота на прилегающую дорогу, допустил столкновение с велосипедисткой.

К несчастью, столкновение привело к летальному исходу для женщины, управлявшей велосипедом.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. В настоящее время проводятся следственные действия для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Также предпринимаются меры для установления личности погибшей.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Невский район, ДТП, велосипеды
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