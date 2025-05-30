В Рыбацком велосипедистка погибла под колесами грузовика

Около 09 часов 40 минут 30 мая, возле дома номер 25 по Советскому проспекту в Невском районе Петербурга произошла трагедия. Водитель грузового транспортного средства, осуществляя маневр поворота на прилегающую дорогу, допустил столкновение с велосипедисткой.

К несчастью, столкновение привело к летальному исходу для женщины, управлявшей велосипедом.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. В настоящее время проводятся следственные действия для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Также предпринимаются меры для установления личности погибшей.