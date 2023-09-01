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Питерец.ру » Происшествия » В Приморском районе в ДТП пострадали пассажиры такси, 73-летняя пенсионерка и ее 8-летний внук

В Приморском районе в ДТП пострадали пассажиры такси, 73-летняя пенсионерка и ее 8-летний внук

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Приморского района разбираются в обстоятельствах ДТП с двумя пострадавшими

Накануне днем около 14 часов 30 минут на пересечении улиц Савушкина и Туристской, возле станции метро Беговая в Приморском районе Петербурга, произошло столкновение двух автомобилей - такси и частной иномарки, в котором пострадали мальчик и пожилая женщина.
Предварительно установлено, что 25-летний водитель такси, управляя автомобилем "Шкода Октавия", принадлежащим транспортной фирме, двигаясь по улице Савушкина от Приморского проспекта, при выполнении поворота налево на Туристскую улицу не уступил дорогу и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении "Мерседесом Виано" под управлением 47-летнего водителя.
В результате ДТП пострадали пассажиры такси: 73-летняя пенсионерка и ее 8-летний внук, которые были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.
Проводится проверка с целью установления всех обстоятельств произошедшего.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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