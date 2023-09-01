В Приморском районе в ДТП пострадали пассажиры такси, 73-летняя пенсионерка и ее 8-летний внук

Накануне днем около 14 часов 30 минут на пересечении улиц Савушкина и Туристской, возле станции метро Беговая в Приморском районе Петербурга, произошло столкновение двух автомобилей - такси и частной иномарки, в котором пострадали мальчик и пожилая женщина.

Предварительно установлено, что 25-летний водитель такси, управляя автомобилем "Шкода Октавия", принадлежащим транспортной фирме, двигаясь по улице Савушкина от Приморского проспекта, при выполнении поворота налево на Туристскую улицу не уступил дорогу и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении "Мерседесом Виано" под управлением 47-летнего водителя.

В результате ДТП пострадали пассажиры такси: 73-летняя пенсионерка и ее 8-летний внук, которые были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

Проводится проверка с целью установления всех обстоятельств произошедшего.