В Ленобласти иномарка врезалась в ограждение и вылетела в кювет. Погиб водитель

Вчера, 6 мая, в 23:15 на первом километре трассы «Южное полукольцо», в Ломоносовском районе Ленинградской области произошла трагедия. Шестидесятилетний водитель автомобиля марки «Рено Логан» потерял контроль над управлением транспортным средством. В результате неуправляемый автомобиль совершил столкновение с металлическим ограждением, после чего съехал в левый кювет.

К сожалению, водитель «Рено Логан» получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте дорожно-транспортного происшествия.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят тщательную проверку всех обстоятельств данного происшествия для установления точных причин и факторов, приведших к трагическому исходу.