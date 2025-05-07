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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти иномарка врезалась в ограждение и вылетела в кювет. Погиб водитель

В Ленобласти иномарка врезалась в ограждение и вылетела в кювет. Погиб водитель

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские проводят проверку по факту гибели водителя на автодороге «Южное полукольцо

Вчера, 6 мая, в 23:15 на первом километре трассы «Южное полукольцо», в Ломоносовском районе Ленинградской области произошла трагедия. Шестидесятилетний водитель автомобиля марки «Рено Логан» потерял контроль над управлением транспортным средством. В результате неуправляемый автомобиль совершил столкновение с металлическим ограждением, после чего съехал в левый кювет.

К сожалению, водитель «Рено Логан» получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте дорожно-транспортного происшествия.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят тщательную проверку всех обстоятельств данного происшествия для установления точных причин и факторов, приведших к трагическому исходу.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть, Ломоносовский район, ДТП
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