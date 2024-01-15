В Ленобласти в ДТП с автобусом погибла женщина-водитель «Рено»

Сегодня вечером, 15 января около 18 часов 50 минут в Кингисеппском районе Ленинградской области на 11 километре подъездной автодороги к порту Усть-Луга, водитель автобуса «Хендай» не справился с управлением и совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Рено».

От удара произошло столкновение легкового автомобиля «Рено» с «Шевроле-Нива» и еще одним автобусом.

В результате ДТП женщина-водитель «Рено» скончалась на месте происшествия; травмы получили водитель и пассажир автобуса «Хендай».

В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД.

Устанавливаются все обстоятельства ДТП.