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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти в ДТП с автобусом погибла женщина-водитель «Рено»

В Ленобласти в ДТП с автобусом погибла женщина-водитель «Рено»

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП с автобусом в Ленобласти, в которой погибла женщина-водитель

Сегодня вечером, 15 января около 18 часов 50 минут в Кингисеппском районе Ленинградской области на 11 километре подъездной автодороги к порту Усть-Луга, водитель автобуса «Хендай» не справился с управлением и совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Рено».
От удара произошло столкновение легкового автомобиля «Рено» с «Шевроле-Нива» и еще одним автобусом.
В результате ДТП женщина-водитель «Рено» скончалась на месте происшествия; травмы получили водитель и пассажир автобуса «Хендай».
В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД.
Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Кингисеппский район ДТП
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