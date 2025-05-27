Полицейские ищут стрелка из пневматики по окнам на проспекте Науки

26 мая в отделение полиции Калининского района Петербурга поступило заявление от гражданина, проживающего в доме номер 63 по проспекту Науки. Заявитель сообщил об обнаружении повреждений стеклопакета в оконном проеме его квартиры.

Оперативно прибывшие на указанный адрес сотрудники правоохранительных органов констатировали наличие несквозных пробоин в стеклопакете. Диаметр данных отверстий, по предварительной оценке, составляет четыре миллиметра, что соответствует повреждениям, наносимым пулями пневматического оружия.

В настоящее время по данному инциденту проводится тщательная проверка с целью установления всех обстоятельств произошедшего. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту умышленного повреждения имущества. Предпринимаются активные действия, направленные на установление личности и задержание лица, осуществившего выстрелы.