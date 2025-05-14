На Яхтенной улице пожилой водитель умер, врезавшись в припаркованный автомобиль

Сегодня утром, 14 мая около 09 часов 30 минут возле дома номер 34 на Яхтенной улице, произошел инцидент с участием автомобиля «Киа». 77-летний мужчина, находившийся за рулем, по пока не выясненным обстоятельствам, допустил выезд на полосу встречного движения. В результате, произошло столкновение с припаркованным транспортным средством.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции зафиксировали смерть водителя «Киа». В то же время, не исключается вероятность того, что водитель скончался до момента столкновения.

Согласно имеющейся информации, в момент инцидента в салоне припаркованного автомобиля отсутствовали люди.

В настоящее время правоохранительными органами проводится тщательная проверка для установления всех обстоятельств и причин данного происшествия.