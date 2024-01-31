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Питерец.ру » Происшествия » На трассе «Нарва» женщина-водитель на иномарке погибла при столкновении с «КАМАЗом»

На трассе «Нарва» женщина-водитель на иномарке погибла при столкновении с «КАМАЗом»

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Опубликовал: Anton78
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Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП на трассе «Нарва»

По предварительным данным, сегодня днем, 31 января 2024 года около 13 часов 18 минут на трассе «Нарва» в Кингисеппском районе Ленинградской области 28-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем «Хендай Тусан», при совершении обгона (пошла на обгон справа), выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с автомашиной «КАМАЗ» под управлением 39-летнего водителя.
В результате дорожно-транспортного происшествия женщина-водитель скончалась на месте ДТП.
По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Кингисеппский район ДТП
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