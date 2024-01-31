На трассе «Нарва» женщина-водитель на иномарке погибла при столкновении с «КАМАЗом»

По предварительным данным, сегодня днем, 31 января 2024 года около 13 часов 18 минут на трассе «Нарва» в Кингисеппском районе Ленинградской области 28-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем «Хендай Тусан», при совершении обгона (пошла на обгон справа), выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с автомашиной «КАМАЗ» под управлением 39-летнего водителя.

В результате дорожно-транспортного происшествия женщина-водитель скончалась на месте ДТП.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.