По предварительным данным, сегодня днем, 31 января 2024 года около 13 часов 18 минут на трассе «Нарва» в Кингисеппском районе Ленинградской области 28-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем «Хендай Тусан», при совершении обгона (пошла на обгон справа), выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с автомашиной «КАМАЗ» под управлением 39-летнего водителя.
В результате дорожно-транспортного происшествия женщина-водитель скончалась на месте ДТП.
По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.
На трассе «Нарва» женщина-водитель на иномарке погибла при столкновении с «КАМАЗом»
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Опубликовал: Anton78
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Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП на трассе «Нарва»
По предварительным данным, сегодня днем, 31 января 2024 года около 13 часов 18 минут на трассе «Нарва» в Кингисеппском районе Ленинградской области 28-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем «Хендай Тусан», при совершении обгона (пошла на обгон справа), выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с автомашиной «КАМАЗ» под управлением 39-летнего водителя.
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