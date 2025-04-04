В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших жительницу Приморского района

В отдел полиции Приморского района Петербурга 29 марта поступило заявление от 87-летней жительницы дома 13 по улице Матроса Железняка. Пожилая женщина рассказала стражам порядка, что после телефонного разговора с неизвестным, с целью сохранности денежных средств передала неизвестному курьеру, приехавшему на автомобиле «Киа Рио» 360 тысяч рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Вчера, 3 апреля возле дома 18 по улице Ильюшина по подозрению в совершении данного преступления сотрудники полиции задержали 19-летнего жителя дома 14 по проспекту Наставников.

Устанавливается его причастность к совершению аналогичных преступлений.