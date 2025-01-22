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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге поймали курьера мошенников, оставивших без денег пенсионерку с улицы Генерала Симоняка

В Петербурге поймали курьера мошенников, оставивших без денег пенсионерку с улицы Генерала Симоняка

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Опубликовал: Anton78
Фото:
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Полицейские задержали курьера мошенников, оставивших без накоплений пенсионерку с улицы Генерала Симоняка

Вчера, 21 января к полицейским Кировского района Петербурга поступило сообщение от 69-летней жительницы дома 27/193 по улице Генерала Симоняка. 

Пенсионерка рассказала стражам порядка о том, что днем ранее ей по телефону позвонил неизвестный, который, под предлогом проверки денежных средств на подлинность, убедил ее передать свои накопления курьеру. 

Поверив мошеннику, пожилая женщина передала курьеру 300 тысяч рублей. 

В тот же день, 21 января в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска возле дома 7 по Дунайскому проспекту по подозрению в совершении указанного преступления задержали 28-летнего неработающего местного жителя. 

Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). 

Оперативники устанавливают причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений. 

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Кировский район, мошенничество, пенсионеры
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