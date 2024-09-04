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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Бабушкина

В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Бабушкина

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские задержали курьера телефонных мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Бабушкина

Ночью 31 августа 2024 годаво около 01 часа к полицейским Невского района Петербурга поступило сообщение от 70-летней жительницы дома 42 корпус 1 по улице Бабушкина. Пенсионерка рассказала правоохранителям о том, что накануне телефонные аферисты, под предлогом проведения экспертизы наличных денежных средств, убедили ее в подъезде по месту жительства передать курьеру 1 035 000 рублей.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).
Днем 3 сентября на улице Матроса Железняка, сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали 22-летнего неработающего жителя поселка Рощино Выборгского района Ленобласти.
Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Невский район мошенничество пенсионеры
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