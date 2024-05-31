На Васильевском острове поймали курьера мошенников

24 мая 2024 года к полицейским Василеостровского района Петербурга поступило сообщение от 81-летней жительницы дома 27 по улице Беринга.

Пожилая женщина рассказала правоохранителям, что стала жертвой мошенников и, поверив в схему с, якобы, попавшей в ДТП внучкой, передала неизвестному 305 700 рублей.

Полицейские возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

29 мая 2024 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска возле дома 6 корпус 3 по улице Шотмана по подозрению в совершении данного преступления задержали 28-летнего неработающего петербуржца.

Подозреваемому избрали меру пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Полицейские устанавливают причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений.

Расследование уголовного дела продолжается.